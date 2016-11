TRIER-EHRANG. Am kommenden Freitag, 25. November, wird die Kyllbrücke ab 16 Uhr wieder für den Verkehr geöffnet sein. Von da an fahren die Linien 8 und 17 wieder ihren normalen Streckenverlauf und bedienen alle Haltestellen laut Fahrplan. Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)

Erstellt am Autor