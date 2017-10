TRIER. Lacrosse? Lacoste? La…was? Das denken sich viele, wenn sie das erste Mal von der schnellsten Sportart auf zwei Beinen hören, bei dem sich Spieler mithilfe eines Schlägers, an dem ein Netz befestigt ist, den Ball zuwerfen. Und das, obwohl Lacrosse zu den ältesten Sportarten der Welt gehört. Die Anfänge von Lacrosse gehen auf die Ureinwohner Nordamerikas zurück. Die Indianer spielten Lacrosse, damals Tewaraathon genannt (“kleiner Bruder des Krieges”), um sich auf Kriege vorzubereiten oder um Streitigkeiten zwischen verschiedenen Stämmen zu lösen. Ein französischer Missionar nannte das “Spiel”, bei dem es oft schwere Verletzungen und Tote gab, Lacrosse. Auch an der Uni Trier gibt es eine Lacrosse-Gruppe − die Legionäre Trier. Am 14. Oktober steigt ein Turnier auf dem Kunstrasen des FSV Tarforst.

Die Weißen fingen Mitte des 18. Jahrhunderts an, den Sport zu übernehmen. Über die Zeit modernisierte sich der Sport samt Regelwerk und Ausrüstung, wodurch die Spieler heutzutage vor schwereren Verletzungen geschützt werden.Lacrosse zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt, und auch in Deutschland gibt es mittlerweile etwa 60 Herren- und Damenteams. Der besonders in den USA und Kanada populäre Sport schwappte Mitte der 1990er aus Nordamerika nach Deutschland über. Etwa zehn Jahre später wurde die Hochschulsportgruppe Lacrosse an der Universität Trier gegründet.

Nachdem die Legionäre Trier, wie die Hochschulsportgruppe sich selbst nennt, die letzten Jahre sowohl bei den Damen als auch bei den Herren mit Saarbrücken zusammen am deutschlandweiten Ligabetrieb teilgenommen hatten, entschied man sich dieses Jahr zusammen mit Saarbrücken, aus dem Ligabetrieb des Deutschen Lacrosse Verbands auszusteigen und eine eigene Kleinfeldliga zu gründen. Die Teams aus Kaiserslautern, Luxemburg, Saarbrücken und Trier treten in mehreren Spieltagen − auch zwei Spieltage in der Halle sind geplant − gegeneinander an.

Der erste Spieltag der Kleinfeldliga fand am 22. Juli in Luxemburg statt. Die Trierer Herren konnten mit ein wenig Hilfe aus Kaiserslautern dort alle Spiele erfolgreich bestreiten und haben den Spieltag als Tagessieger abgeschlossen. Als Preis gab es unter anderem das Recht, den nächsten Spieltag ausrichten zu dürfen. Dieser findet am 14. Oktober von 9.30 bis 15.30 Uhr auf dem Kunstrasen des FSV Tarforst statt.

Wer sich also Lacrosse einmal selbst anschauen möchte, ist auf den Kunstrasenplatz des FSV Tarforst eingeladen. Der Eintritt ist frei. (tr)



Drucken