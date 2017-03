Landesbehindertenbeauftragter Matthias Rösch kommt

TRIER. Landesbehindertenbeauftragter Matthias Rösch nimmt als Gast an der nächsten Sitzung des Trierer Beirats für Menschen mit Behinderung am Donnerstag, 16. März, 17 Uhr, im Großen Rathaussaal, teil und berichtet unter anderem über die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Rheinland-Pfalz.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Umsetzung des städtischen Inklusionskonzepts sowie eine Stellungnahme zu den Überlegungen, den Unterricht der Nelson-Mandela-Realschule teilweise im Gebäude der früheren Robert-Schuman-Realschule stattfinden zu lassen. (tr)



