Landesmuseum: Termine im April

TRIER. Sonntag, 9. April, 15 Uhr: ‟200.000 Jahre in 90 Minuten von der Steinzeit bis zur Neuzeit – Offene Führung durch das Landesmuseum‟. Das Rheinische Landesmuseum Trier gilt als eines der bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands. Aber wer kennt es mit all seinen Themen und Exponaten schon wirklich? Vielleicht ist es ein guter Vorsatz für das neue Jahr, das Museum neu zu entdecken. In der 90-minütigen Führung wird die Geschichte Triers und der Region von der Steinzeit, über Römerzeit und Mittelalter bis hin zum Barock vorgestellt und damit auch ein grundlegender Überblick zur Trierer Geschichte gegeben. Dauer ca. 90 min. Kostenbeitrag 2,00 € plus Ausstellungseintritt, keine vorherige Anmeldung möglich.

Dienstag, 11. und Mittwoch, 12. April, jeweils 15 Uhr Kinderferienprogramm: ‟Es wird wild! Tiere bei den Römern“. Welche Rolle spielten Tiere eigentlich im Leben der Römer? Sie begegnen uns in vielen verschiedenen Bereichen, ob im Circus oder im Amphitheater, in der Landwirtschaft oder in Begleitung einer Gottheit. Zahlreiche Fundstücke im Landesmuseum zeigen, wie wichtig Tiere im Alltag waren und welche Aufgaben sie erfüllten. Am Ende der Führung fertigen die Ferienkinder ihr eigenes Tier-Memory an. Für Kinder von 8 bis 12 Jahren . Die Termine sind einzeln zu buchen. Dauer ca. 90 Minuten. Teilnahmegebühr 4,00 € pro Termin, inkl. Eintritt und Material. Telefonische Anmeldung unter 0651/9774-0 erforderlich.

Karfreitag bis Ostermontag, 14. bis 17. April, jeweils 10 bis 17 Uhr: ‟Osterrallye: Ostereiersuchen mal anders im Landesmuseum‟. Auf Entdeckungsreise zu den Ursprüngen des Osterfestes. In einer spannenden Rallye für die ganze Familie geht es um Museumsstücke, die mit Ostern und der Geschichte des Festes zu tun haben. Auf jedes Kind, das das Lösungswort der Rallye findet, wartet nach dem Museumsbesuch eine kleine Oster-Überraschung an der Museumskasse. Kinder ab der zweiten Klasse können die Aufgaben alleine lösen, bei Kleineren helfen Eltern oder Großeltern. Die Osterrallye ist im Museumseintritt enthalten (Familienermäßigungen vorhanden).

Freitag, 28. April, 20 Uhr: Konzert im Museum: ‟Winterreise. Ein Cyclus von Liedern von Wilhelm Müller – komponiert von Franz Schubert“. Die 24 Lieder der ‟Winterreise“ sind mehr als bloße Gedichtvertonungen. Auf die Besucher warten hochexpressive, musikalische Reflexionen, die das, was zwischen den Textzeilen steht, erlebbar werden lassen. Es musizieren Tobias Scharfenberger, Bariton und Wouter Padberg, Klavier. Kostenbeitrag: 20,00 € /12,00 € ermäßigt. Abendkasse im Museum.

Sonntag, 30. April, stündlich 13/14/15/16 Uhr Familienführungen: „Spiel & Spaß in der Römerzeit“. Anlässlich der Veröffentlichung des Kinderbuches „Römisches Trier zum Rätseln, Staunen und Spielen“ von Anne Kurtze gibt es an diesem Tag ein Gewinnspiel sowie Kurzführungen für Kinder und Familien. Mit was spielten die Römer gerne und womit vertrieben sie sich ihre Freizeit? All dies wird hierbei anschaulich beleuchtet. Dauer ca. 30 Minuten. Alter: ab 6 Jahre. Max. 25 Personen pro Führung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Kostenbeitrag: Museumseintritt (Familienermäßigung vorhanden)

Das besondere Museumerlebnis – ständig im Programm, Dienstag bis Sonntag, jeweils 11.30 und 14.30 Uhr Multimedia-Inszenierung: „Im Reich der Schatten – Leben und Lieben im römischen Trier“. Das mediale Raumtheater entführt die Zuschauer mitten in die phantastische Welt des römischen Trier, wo der Gott Merkur den trauernden Albinius Asper mitnimmt auf die Suche nach seiner verstorbenen Frau. Im Reich der Schatten begegnet er eitlen Matronen, Weinhändlern, Wagenlenkern und anderen Gestalten…

Modernste Technik projiziert die Reise des Asper mitten im Museum auf originale, meterhohe römische Grabdenkmäler und Wandflächen und erweckt die antiken Reliefs zu neuem Leben. Die Gäste flanieren so während der Vorstellung in dem riesigen Museumssaal von einem Original zum nächsten. Ein Erlebnis, das so nur in Trier und im Rheinischen Landesmuseum möglich ist! 45-minütige Vorstellung, Di-So 11.30 und 14.30 Uhr. Preis 8,50 €, Ermäßigungen und Familienkarten vorhanden, kann auch in Englisch, Französisch und Niederländisch erlebt werden. Tageskasse im Landesmuseum, Vorverkauf unter www.ticketregional.de und bei der Tourist-Information Trier. (tr)



