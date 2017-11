Landespolizeiorchester und Solisten im Trierer Dom

TRIER. Gemeinsam mit Polizeipräsident Rudolf Berg laden die Hohe Domkirche und die Polizeiseelsorge am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr zur musikalischen Einstimmung auf die Weihnachtszeit in den Dom ein. Domorganist Josef Still und die Sopranistin Dorin Rahardja vom Mainzer Staatstheater ergänzen das musikalische Programm. Der Eintritt ist frei. Spenden für den Förderverein krebskranker Kinder Trier werden erbeten.

Das Adventskonzert des Polizeipräsidiums Trier ist schon zu einer Tradition in der vorweihnachtlichen Stadt geworden. Zum 13. Mal treten die musizierenden Repräsentanten der Polizei zum Advent in Trier auf. Das im Jahre 1953 gegründete Polizeiorchester besteht aus 40 Berufsmusikerinnen und Berufsmusikern und ist durch zahlreiche Auftritte in Rundfunk und Fernsehen bekannt. Außer Gastspielen in nahezu allen Bundesländern führten Konzerttourneen das Ensemble in viele Länder Europas. Chefdirigent Stefan Grefig leitet das Orchester seit drei Jahren.

Domorganist Josef Still studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik in München katholische Kirchenmusik und im Konzertfach Orgel und anschließend Cembalo. 1994 wurde er Domorganist an der Hohen Domkirche Trier. Josef Still hat als Organist und Cembalist zahlreiche Aufnahmen für Rundfunk, Fernsehen und CD eingespielt und ist zudem Orgelsachverständiger für das Bistum Trier.

Erstmals beim Adventskonzert in Trier ist die Sopranistin Dorin Rahardja dabei. Dorin Rahardja absolvierte ihre Gesangsausbildung an der Folkwang Universität der Künste in Essen bei Prof. Rachel Robins und schloss mit Auszeichnung ab. Seit Mai 2015 gehört die Künstlerin zum Ensemble des Staatstheaters Mainz.

Orchester und Solisten bieten Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Antonio Vivaldi und anderen. Wortbeiträge von Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim runden das vorweihnachtliche Programm des Adventskonzertes ab.

Mit dem Benefizkonzert möchte sich die Polizei bei den Menschen der Region für die Zusammenarbeit, die Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2015 bedanken. Der Dank ist wiederum mit einem Benefizanliegen verbunden.

In diesem Jahr wird um Spenden für den Förderverein krebskranker Kinder Trier e.V. gebeten. Der Verein entstand aus einem Benefizkonzert, das ein ehemaliger Polizeibeamter mit seiner Band zugunsten krebskranker Kinder veranstaltete. Weil dieses Konzert so erfolgreich war, wurde 1989 der Förderverein gegründet. Ziel ist es, krebskranken Kindern und ihren Familien Hilfe sowohl im seelischen als auch im sozialen Bereich anzubieten. Betroffenen Familien entstehen neben allen psychischen Sorgen oft auch erhebliche finanzielle Belastungen. An dieser Stelle tritt der Förderverein in Aktion. Er leistet Hilfe bei der Finanzierung psychologischer Betreuungsangebote, Lernhilfen und Haushaltshilfen bis hin zu Freizeitveranstaltungen, Elternwohnungen oder Kuraufenthalten und arbeitet mit der onkologischen Station des Mutterkrankenhauses in Trier zusammen.

Polizeipräsident Rudolf Berg lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich zu diesem außergewöhnlichen Konzerterlebnis ein und würde sich freuen, wenn viele Menschen das Konzert im Dom besuchen. (tr)



