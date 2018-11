TRIER. Wer in der Vorweihnachtszeit einen etwas anderen Abend in der Trierer Innenstadt verbringen möchte, der sollte sich den 13. Dezember notieren. An diesem Donnerstag ermöglichen eine Vielzahl an Geschäften, Warenhäusern und Dienstleistungsunternehmen einen entspannten und stimmungsvollen Langen Einkaufsabend (LEA) bis 22 Uhr.

Gemütlich durch die winterlichen Straßen bummeln, den bezaubernden Lichterglanz der Schaufenster und Straßenzüge genießen, einen Glühwein mit guten Freunden trinken und ganz entspannt nach Geschenken für die Lieben Ausschau halten – an diesem Abend bieten zahlreiche innerstädtische Betriebe ihren Kunden und Besuchern aus Nah und Fern die einmalige Gelegenheit, sich abseits der üblichen Ladenöffnungszeiten in angenehmer Atmosphäre inspirieren zu lassen.

Auch der Trierer Weihnachtsmarkt und das Winterland am Kornmarkt sowie die dort beheimatete Eisbahn werden an diesem Donnerstag als LEA-Kooperationspartner ihre Gäste bis 22.00 Uhr begrüßen.

Bereits im Vorfeld des Langen Einkaufsabends weisen sich die Unternehmen mit roten Aufklebern in den Schaufenstern oder den Eingangsbereichen als teilnehmende Geschäfte aus, die zu diesen Sonderzeiten geöffnet haben. (tr)



