Langjähriger Chefarzt im Mutterhaus verabschiedet

TRIER. Nach beinahe 20 Jahren engagierter Arbeit für psychisch kranke Kinder und ihre Familien verlässt der gebürtige Weinheimer und Wahltrierer Alexander Marcus seine Wirkungsstätte in der Feldstraße 16 und tritt den Ruhestand an. Gleichzeitig wurde im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung mit interessanten Vorträgen und unterhaltsamer Musik der 13 Jahre jüngere Kinder- und Jugendpsychiater und klinische Psychotherapeut Günther Stratmann in sein Amt eingeführt.

Geschäftsführer Jörg Mehr dankte dem Multitalent Marcus, der auch noch studierter Biologe und Pharmakologe ist, für den Aufbau eines stabilen Netzwerkes und einer hervorragenden Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern in der Region. “Danke auch für den Aufbau eines Professionen-übergreifenden Therapeutenteams in Ihrer Abteilung, das verantwortungsvoll, hoch kommunikativ und unter Nutzung aller fachspezifischen Perspektiven ganz nah am Kind und seinem Umfeld agiert“, so Jörg Mehr in seiner Rede. Alexander Marcus baute den Diagnostik- und Therapiebereich für alle Störungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie seit 1998 auf und begleitete mit der Klinikleitung die Erweiterung auf aktuell 30 Betten, 10 tagesklinische Plätze und eine Institutsambulanz.

Dass er auch in der klinischen Forschung ein anerkannter Experte und hochqualifizierter Wissenschaftler ist, erfuhren die Gäste der Veranstaltung von einem der Festredner, Professor Michael Huss aus dem Landeskrankenhaus Rheinhessen in Mainz. Er reflektierte in seinem Beitrag die medizinische Forschung kritisch und drückte sein tiefes Bedauern über das Ausscheiden seines geschätzten Kollegen aus. Dieser sprach in seiner ureigenen humorvollen, warmherzigen und gleichzeitig pointierten Art das brandaktuelle Thema Fakenews an und transferierte es in die Biologie und Medizin. Diese Art werden die Kollegen, Mitarbeiter und die Familien mit Sicherheit vermissen, wie der medizinische Geschäftsführer Dr. med. Christian Sprenger in seiner Laudatio betonte.

Mit Günther Stratmann, der mit ausdrücklicher Empfehlung des scheidenden Chefs nun die Leitung übernimmt, hat das Klinikum Mutterhaus einen ausgewiesenen Fachmann. Stratmann ist auf der Basis des Facharztes für Kinderheilkunde und Jugendmedizin sowie für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychosomatik und Psychotherapie ausgebildet und hat neun Jahre Erfahrung als Oberarzt und Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Pfalzinstitut in Klingenmünster. Sein ehemaliger Chef und weiterer Festredner, Michael Brünger aus dem Pfalzinstitut, legte dem Klinikum auch die Führungsfähigkeiten des neuen Chefarztes ans Herz.

Geschäftsführer Jörg Mehr sieht der Nachfolge positiv entgegen: “Wir sind froh, dass die betroffenen Familien in der Region und darüber hinaus weiterhin einen engagierten und kompetenten Chefarzt haben werden.“ (tr)



