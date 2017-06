TRIER. Am Mittwoch, dem 28. Juni findet um 18.30 Uhr ein Informationsabend zum Thema Leben auf gesundem Fuß statt. Im Rahmen der Reihe “Mittwochs im Mutterhaus“ referiert der Chefarzt der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie Christoph Pohl im Konferenzraum 1 der ehemaligen Krankenpflegeschule am Klinikum Mutterhaus Ehrang.

Falsches Schuhwerk, ob zu klein oder zu hoch, ist eine der Hauptursachen für schmerzhafte Fehlstellungen der Zehen. Aber auch im Zuge von Verletzungen, Nervenschädigungen oder Vererbung können Verformungen entstehen. Sogenannte Frostballen (Hallux Vagus), Hammer- und Krallenzehen lassen jeden Schritt zur Qual werden.

“Individuell je nach Grad der Fehlstellung können konservative oder chirurgische Therapiemöglichkeiten zu einer deutlichen Linderung führen“, so Christoph Pohl. In einem gut verständlichen Vortrag klärt der Chefarzt der Unfallchirurgie und orthopädischen Chirurgie über Ursachen der Fehlstellung von Zehen sowie die Behandlungsmöglichkeiten auf. Im Anschluss an den Vortrag berät Christoph Pohl persönlich. Der Eintritt ist frei. (tr)



