Lebenshilfe-Weihnachtsmarkt in der Paulinstraße

TRIER. Am kommenden Samstag, 2. Dezember, lädt die Tagesförderstätte der Lebenshilfe Trier zu ihrem Weihnachtsmarkt in der Paulinstraße 14 ein. Abseits vom Gedränge der Innenstadt können die Besucher sich von elf Uhr an bei Glühwein, gebrannten Mandeln und zahlreichen anderen Leckereien auf die weihnachtliche Zeit einstimmen. Dazu werden selbst hergestellte, dekorative Weihnachtsartikel angeboten. Ab 17 Uhr sorgt das Saxophone-Ensemble Welschbillig mit besinnlichen Klängen für weihnachtliche Stimmung.

Die Lebenshilfe Trier bietet in der Tagesförderstätte mehrfach beeinträchtigten Erwachsenen neben ihrem Zuhause einen zweiten Lebensraum zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit an. Die Tagesförderstätte ist eine tagesstrukturierende Einrichtung, die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie jedem eine angemessene Beschäftigung ermöglicht.

Der Lebenshilfe Trier gehören mehr als 680 Mitglieder an. In zwölf Einrichtungen werden rund 450 Menschen aller Altersgruppen betreut. Als Selbsthilfeorganisation betroffener Eltern und Angehörigen von Menschen mit Behinderung wurde die Lebenshilfe Trier 1962 gegründet. (tr)



