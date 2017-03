Leerstandsbörse, Gespräche und kreative Ideen

TRIER. Die City Ininitiative Trier (CIT) setzt sich seit Jahren in vielfacher Hinsicht für die Attraktivität der Einkaufs-, Kultur- und Erlebnisstadt Trier ein. Bereits in früheren Jahren war die CIT im Bereich Leerstandsmanagement aktiv, und hat gemeinsam mit Kooperationspartnern unter anderem Ausstellungen mit Künstlern und Studenten aus der Großregion zur optischen Aufwertung der Leerstände begleitet.

Der Handel befindet sich mitten im Wandel, und so wird es immer entscheidender, nicht nur dem wachsenden Erlebnisanspruch der Kunden gerecht zu werden, sondern auch eine lebendige und attraktive Innenstadt zu erhalten. Daher hat die CIT die Entwicklungen im Bereich der Leerstände immer im Blick behalten. Während man vor einigen Jahren Interessenten für Ansiedlungen häufig keine passenden gewerblichen Mietflächen benennen konnte, verzeichnet auch die CIT seit einiger Zeit vermehrte Leerstände.

Bei Ansiedlungsanfragen, insbesondere im Bereich inhabergeführter Fachgeschäfte, informiert die CIT über die aktuellen Mietmöglichkeiten unter anderem in der Neustraße. Da einige Leerstände bereits seit geraumer Zeit vakant sind, sieht auch die CIT hier die Notwendigkeit, zeitnah gemeinsam aktiv zu werden. Die Ursachen hierfür liegen nicht nur in der Konkurrenzsituation mit dem Onlinehandel, sondern auch in der Präsentation der Leerstände. ‟In keinem Fall dürfen sich die Leerstände negativ auf das Stadtbild auswirken. Durch eine ansprechende Präsentation mit einem dekorierten Schaufenster oder auch einer attraktiven Zwischennutzung wird die Mietfläche auch für potentielle Mieter wieder interessant.“ so Jennifer Schaefer, Leiterin der Geschäftsstelle der CIT.

‟Wir werden Gespräche führen – sowohl mit unseren Mitgliedsbetrieben vor Ort, als auch mit den Vermietern und Interessenten“, sagt Gerd Guillaume, 1. Vorsitzender der CIT. Auch die Einrichtung einer Leerstandsbörse in Abstimmung und Kooperation mit der Stadt Trier begrüßt die CIT ausdrücklich. (tr)



