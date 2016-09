Leibe beim Ordnungsamt

TRIER. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) hat sich die bei der Telekom im Wasserweg angemieteten Räume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts angeschaut. Gemeinsam mit Amtsleiter Wolfgang Laas war er auch im neuen Büro von Ramona Schneider, die für Gewerbemeldungen zuständig ist. Anfang September zog das Ordnungsamt von der Hindenburgstraße in die neuen Räume gegenüber dem Rewe-Supermarkt in Trier-Nord. Für Laas und seine Mitarbeiter stellen die neuen Räumlichkeiten eine Verbesserung dar. Nicht zuletzt deshalb, weil das gesamte Ordnungsamt bald unter einem Dach versammelt ist: Im Oktober ziehen auch der Kommunale Vollzugsdienst und der Verkehrsüberwachungsdienst in den Wasserweg. (tr)

Erstellt am Autor