Leibe im Konplott

TRIER. Seit Oktober 2016 widmet sich die städtische Wirtschaftsförderung verstärkt der Unterstützung der Kreativwirtschaft. Sie sieht in enger Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren und Netzwerken ihre Aufgabe nach Rathaus-Angaben vor allem darin, die Sichtbarkeit dieser Branche in der Öffentlichkeit und in den Medien zu erhöhen und die Kooperation zwischen den Firmen zu verbessern.

Amtsleiterin Christiane Luxem besuchte daher jüngst zusammen mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe mit dem Schmucklabel “Konplott” ein Unternehmen, das schon sehr lange und sehr erfolgreich in der Kreativwirtschaft tätig ist. Es wurde von Inhaberin Miranda Konstantinidou, die an der jetzigen Hochschule Trier studierte, 1986 gegründet. Mittlerweile gibt es allein in Deutschland mehr als 40 Stores. Luxem und Leibe trafen in der Filiale Konstantinstraße Konplott-Marketingchefin Silke Reinards und Geschäftsführer Angelo Kram. Dessen Fazit nach dem Gespräch fiel positiv aus: “Herr Leibe genießt seinen Ruf, etwas bewegen zu können, zu Recht.” (tr)



