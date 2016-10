Leibe in Japan – Werbung für Trier

NAGAOKA. Trier und Nagaoka wollen ihre seit zehn Jahren bestehende Städtepartnerschaft vor allem in den Bereichen Bildung und Forschung weiterentwickeln und erfolgreich fortführen. Das bekräftigten Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Nagaokas Bürgermeister Shinji Takami bei einem Treffen in der 270.000 Einwohner zählenden Stadt in der japanischen Provinz Niigata. Während der Feier zum zehnjährigen Partnerschaftsjubiläum im Nagaoka Grand Hotel überreichte Leibe eine Grußnote und ein Kooperationsangebot des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Trier an den Präsidenten des Nagaoka Institute of Design, Hiromu Wada. Zwischen den beiden Instituten hatten bereits im Mai erste Kooperationsgespräche stattgefunden. Der Stadtchef nutzte seinen Japan-Besuch auch zum Meinungsaustausch mit der Konzernleitung von JTI − Japan Tobacco International. Das Trierer JTI-Werk ist der größte Gewerbesteuerzahler in Trier.

Neben Wada, OB Leibe und Bürgermeister Takami nahmen auch Ratspräsident Masashi Seki, Tourismusdirketor Hiroyuki Hirose und der Präsident der Nagaoka International Exchange Association, Kazuhiko Hara, sowie auf Trierer Seite Johann Aubart, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, an der Jubiläumszeremonie teil. Das Festprogramm wurde unter anderem von der Porta-Nigra-Schule Trier sowie Austauschschülern aus Nagaoka, die im vergangenen Jahr Trier besucht hatten, gestaltet. Der Trierer Tenor Thomas Kiessling gab zur Freude der Gastgeber einige Kostproben aus seinem Repertoire.

Der Besuch in Nagaoka hatte für die Trierer Delegation mit einem Rundgang durch das moderne Rathaus der Stadt begonnen. Bei einem ersten Gespräch mit Bürgermeister Takami wurden die Gemeinsamkeiten der Freundschaft betont. Der für die Region typische Reiswein Sake stand im Mittelpunkt eines Festivals in der Innenstadt mit Samuraiparade, an der sich Mitglieder der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Trier beteiligten, die ebenfalls zu den Feierlichkeiten angereist waren. Kiessling gab auf Einladung der Stadt Nagaoka am ersten Abend ein umjubeltes Konzert in der NC Hall im Hotel New Otani. Im Rahmen des weiteren Besuches besichtigte die Delegation einige für die Provinz Niigata typische Betriebe, darunter die umsatzstärkste Sake-Brauerei der Region, eine Koi-Züchtungsstation und einen hochtechnisierten japanischen Supermarkt.

Leibe nutzte seinen Japan-Besuch auch zu einem Abstecher zu JTI − Japan Tobacco International, um sich dort mit der Konzernführung auszutauschen. Das Trierer JTI-Werk ist der größte Gewerbesteuerzahler in der Stadt mit rund 700 Arbeitsplätzen. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, JTI könnte seine Produktion wegen der restriktiven EU-Richtlinen zum Zigarettenverkauf aus Europa und damit aus Trier abziehen. (tr/et)