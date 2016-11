Leichenfund in Trier-Nord: Frau vermutlich ermordet

TRIER. Die 57-jährige Frau, deren sterbliche Überreste Anfang September auf dem Dachboden eines Hause in Trier-Nord entdeckt worden waren, ist vermutlich bereits vor vier Jahren Opfer eines Kapitalverbrechens geworden. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt, Peter Fritzen, heute mitteilt, wurde die aus dem Obdachlosen-Mileu stammende Frau wohl ermordet. Tatverdächtig ist ein 49-jähriger Mann, der derzeit wegen eines anderen Tötungsdeliktes in Haft sitzt und sich zur Tatzeit in Trier aufhielt. Auch der Mann soll aus dem Obdachlosen-Milieu stammen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Trier und der Zentralen Kriminalinspektion Trier hätten nunmehr konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist, so Fritzen. Der inzwischen Tatverdächtige habe die Leiche auf dem Dachboden des Hauses versteckt, wo sie vier Jahre lang unentdeckt blieb. Die Wohnung des Opfers wurde 2012 zwangsgeräumt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt aktuell wegen eines anderen Tötungsdeliktes in einem hessischen Gefängnis ein. Die Ermittlungen zum Trierer Fall dauern laut Fritzen weiter an. (tr/et)