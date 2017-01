Leitung muss Orientierung geben

TRIER. Seit dem 1. September 2016 hat das Jugendamt einen neuen Leiter. Carsten Lang (41) folgte Achim Hettinger nach, der in den Ruhestand eingetreten ist. Bevor Lang zur Stadtverwaltung kam, war er Pädagogischer Leiter beim Jugendhilfezentrum Don Bosco am Helenberg, wo er ein Team von etwa 120 Fachkräften leitete. Beim Trierer Jugendamt zeichnet er als Amtsleiter einschließlich des städtischen Kita-Personals für rund 200 Menschen verantwortlich. Der reporter hat mit Carsten Lang über seine Tätigkeit, über Herausforderungen und Wünsche gesprochen.

Ein Interview von Rolf Lorig

Das Jugendamt wird in der Öffentlichkeit vor allem als Feuerwehr wahrgenommen?

Das stimmt. Und diese Wahrnehmung gefällt mir nicht. Ich sehe das Jugendamt als Institution, die Kinder, Jugendliche und ihre Familien umfassend fördert. Ideal ist es eben, wenn wir nicht erst dann auf den Plan treten müssen, wenn bereits gravierende Probleme entstanden sind.

Machen Sie das mal an einem Beispiel deutlich.

Die Jugendämter werden auch durch die mediale Darstellung häufig als die Institution wahrgenommen, die für den Kinderschutz und damit für Herausnahmen von Kindern aus Familien verantwortlich ist. Unsere Arbeit ist aber umfassender und beginnt schon in einem ganz frühen Stadium, mitunter bereits vor der Geburt. Wir sind ja auch dafür zuständig, dass genügend Betreuungsangebote im Bereich der frühkindlichen Erziehung, also bei den Kitas, zur Verfügung stehen. Mit unseren Beratungsangeboten etwa wollen wir Eltern unterstützen, damit diese möglichst erst keine Probleme mit der Erziehungsverantwortung bekommen. Wir helfen mit unseren Angeboten, dass beispielsweise Alleinerziehende möglichst rasch wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Wir wollen möglichst für alle Kinder gute und frühe Zugänge zu Bildung schaffen, damit diese so die gleichen Startchancen bekommen. Das sind große Herausforderungen und nur Ausschnitte aus der Arbeit eines Jugendamtes in seiner umfassenden Verantwortung für die Lebensverhältnisse von Familien.

Diese Abteilungen, aktuell an sechs unterschiedlichen Standorten, gehören zum Jugendamt der Stadt Trier:

Abteilung Kindschaftsrecht, Unterhaltsvorschuss, unbegleitete minderjährige Ausländer (Standort: VG II, Pavillon hinter dem VG II)

Abteilung Förderung sozialer Einrichtungen, Haushalt (VG II)

Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst (VG II, derzeit brandbedingt teilweise in der Hindenburgstraße 3) mit Jugendgerichtshilfe (Haus des Jugendrechts), Pflegekinderdienst/ Adoptionsvermittlung (Bollwerkstraße 6) und Jugendberufshilfe in der Jugendberufsagentur (Dasbachstraße)

Sachgebiet Kinder- und Jugendarbeit, Jugendpflege (Bollwerkstraße 6)

Betreuungsbehörde (VG II)

Abteilung Kindertagesbetreuung, Bildung und Teilhabe (VG II)

Wie arbeitet ein Jugendamt?

Die Struktur des Jugendamtes ist zweigliedrig angelegt. Da gibt es einmal die Verwaltung und es gibt den Jugendhilfeausschuss. In der Verwaltung sind die Fachleute, die man für die Aufgaben eines Jugendamtes braucht. Im Jugendhilfeausschuss sitzen politische Funktionsträger, die von ihren Fraktionen mit ihrer Aufgabe betraut wurden und Vertreter der freien Träger. Bei der Frage: ‟Was braucht es für die Kinder?” liefert die Verwaltung fachliche Perspektiven, die mit dem Jugendhilfeausschuss besprochen und dort auch teilweise entschieden werden. Die Kommunikation zwischen Verwaltung und Ausschuss muss eng, gut und zeitnah sein, damit schnell Antworten auf die Herausforderungen und Probleme für Kinder, Jugendliche und Familien gefunden werden können.

Meine Aufgabe sehe ich dabei auch darin, hier eine gute Balance und Kommunikation herzustellen und zu unterstützen.

Bei der Brandstiftung im Oktober waren Sie kurz nach Amtsantritt als Krisenmanager gefordert.

Das stimmt. Und das war neben den vielen Herausforderungen, die mit dem tollen Einsatz der Mitarbeitenden gut bewältigt werden konnten, auch mit Vorteilen verbunden. Hier konnte ich mich mit dem neuen ASD-Leiter, Herrn Zawar-Schlegel, auch direkt in der ämterübergreifenden Arbeit bewähren. Dadurch sind schnell auch positive Kontakte innerhalb der Verwaltung entstanden.

Wie haben Sie die ersten 100 Tage in der neuen Funktion erlebt?

Die ersten 100 Tage waren am Freitag vor Weihnachten vorbei (lacht). Das haben wir dann mit einem Glas Sekt begossen. Es war und ist eine spannende Zeit. Als Arbeitnehmer habe ich die Stadt vom ersten Moment des Auswahlverfahrensan bis heute sehr positiv wahrgenommen. Sehr schön war auch die vertrauensvolle Aufnahme durch die Kolleginnen und Kollegen hier im Jugendamt, die einen schnellen Einblick in die Arbeit des Amtes ermöglichte. Dafür bin ich den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar.

Überraschend sind immer wieder die Kommunikationswege, die ich ein wenig als Trier-spezifisch wahrnehme und so aus meinen bisherigen Tätigkeiten nicht kannte. Der Flur- und Stadtfunk funktioniert extrem schnell: Was morgens passiert, ist mittags schon überall rund. Leider aber oft nur mit halben Wahrheiten, was dann rasch richtiggestellt werden muss.

Worin sehen Sie Ihre wichtigsten Herausforderungen?

Den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch zu den vielen Kolleginnen und Kollegen im ganzen Haus herzustellen. Mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter mir vertrauen. Das ist eine ständige Herausforderung, an der permanent gearbeitet werden muss. Um Vertrauen zu bekommen, muss man seinerseits in Vertrauen investieren. Dabei darf man nicht übersehen, dass überall, wo Menschen für Menschen arbeiten, es immer wieder zu Konflikten kommt. Diese darf man nicht einfach unter den Tisch kehren, man muss damit verantwortungsvoll und offen umgehen.

Was fasziniert Sie bei Ihrer Tätigkeit am meisten?

Die gestalterischen Perspektiven. Das Jugendamt kann sehr tief Einfluss nehmen. Unsere Arbeit hat direkte Auswirkung darauf, wie sich eine Kommune aufstellt, um einen guten Lebensraum für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Das ist eine schöne Aufgabe. Tatsächlich hatte ich schon unmittelbar nach meinem Studium deshalb die Idee, eines Tages Leiter des Trierer Jugendamtes zu werden. Schön, dass es geklappt hat.

Carsten Lang ist gebürtiger Trierer. Von sich selbst behauptet er, tief in seiner Heimatstadt verwurzelt zu sein. Sein Abitur legte er 1994 am Friedrich-Wilhelm Gymnasium ab. Der gebürtige Heiligkreuzer studierte Erziehungswissenschaften in Trier. Während seines Studiums wirkte er in einem Trierer Sozialplanungsbüro in unterschiedlichen Projekten mit. Von 2004 bis 2007 arbeitete Lang als Jugendschutzbeauftragter für den Kreis Trier-Saarburg, danach war der Vater einer heute 20-jährigen Tochter Leiter der Abteilung “Hilfe zur Erziehung” im Jugendzentrum Don Bosco Helenenberg.

Dann sind Sie jetzt in Ihrem Traumjob angekommen?

Traumjob? Ich träume nicht gerne, deswegen mag ich diesen Begriff nicht sonderlich. Hinzu kommt, dass Träume sich oft auch verändern. Ein weiterer Aspekt: Ich bin noch jung, da sollte sich auch noch einiges entwickeln können. Doch zurück zu Ihrer Frage: Ja, es ist eine tolle Aufgabe, die man hier hat. Jeden Tag muss man sich neu und pragmatisch die Frage stellen: ‟Was ist jetzt konkret wirklich wichtig?” Das Ergebnis dieser Überlegungen muss man dann angehen und die erforderlichen Maßnahmen und Entwicklungen gestalten. Wichtig ist mir, dass dies in einem politisch abgesicherten fachlichen Diskurs geschieht. Eben in direkter Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss und den politischen Gremien.

Sie tragen eine hohe organisatorische Verantwortung. Vermissen Sie die praktische Arbeit nicht?

Alles, was wir hier machen, ist Praxis. Zugegeben, am Helenenberg war ich näher an den jungen Leuten. Das vermisse ich auf der einen Seite schon. Denn wenn man mit Jugendlichen mit einem besonderen Förderbedarf arbeitet, bekommt man eine absolut direkte und ungeschminkte Form der Rückmeldung. Die kennen oft keine Diplomatie, sagen glasklar, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Das ist nicht immer angenehm, aber immer sehr authentisch und sehr oft hilfreich.

In meiner jetzigen Funktion bin ich von den Klienten ein gutes Stück weiter weg. Das hier ist eine andere Arbeit, die über andere Wege praktische Bezüge herstellt. Wenn wir in unseren Aufgabengebieten Prozesse beschreiben und gestalten, dann hat das ja auch Einfluss darauf, was die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt von uns erwarten dürfen. Ob es da nun etwa um Öffnungszeiten geht oder wie wir unsere Prioritäten in Abstimmung mit den politischen Gremien setzen. Alles hat einen direkten Einfluss darauf, was am Ende bei den Familien ankommt. In diesem Bewusstsein erlebe ich mein Tun als sehr praxisrelevant.

Wo liegen Ihre persönlichen Prioritäten?

Für mich ist ein gutes Controlling sehr wichtig. Wir brauchen ein Berichtswesen, das uns nicht im Blindflug steuern lässt, sondern durch eine genaue Datenverarbeitung unterstützt wird. Das versetzt uns in die Lage, sofort auf Fragen wie etwa ‟Wie und wofür werden die Haushaltsmittel eingesetzt?” antworten zu können. Es hilft auch bei der Frage: ‟Wo steuern wir bei der Ausgestaltung und Gewährung unserer Hilfen und Angebote hin?”. Dazu brauchen wir eben eine gute Beschreibung des Ist-Zustandes, und damit es gut läuft, auch noch eine gut definierte Zielperspektive, die wir gemeinsam mit unseren freien Trägern auf Augenhöhe entwickeln wollen.

Gibt es weitere Prioritäten?

Allerdings. Haushaltsdisziplin ist sicher ein Stichwort, denn der Haushalt gibt uns den Rahmen vor. Nicht minder wichtig ist die Schaffung oder der Erhalt eines positiven Arbeitsklimas im Jugendamt. Nach außen möchte ich als Jugendamt wahrgenommen werden, das seiner strategische Funktion – unter anderem auch die Herstellung der bereits erwähnten Balance zwischen Anforderungen von Politik, Schule, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürgern einerseits und dem Fachdiskurs zwischen freien Trägern und Jugendamt andererseits – gerecht wird. Und nach innen betrachtet: Ich muss alles tun, damit die Arbeitnehmer sich hier wohlfühlen und ihre Arbeit gerne ausüben. Ich muss verhindern, dass es ständig zu größeren Fluktuationen im Mitarbeiterstamm kommt. Erfahrung ist für unsere Arbeit wichtig.

Fluktuationen gab es aber in der Vergangenheit beim Allgemeinen Sozialen Dienst?

Es stimmt, diese Abteilung hatte längere Zeit auch keine Leitung. Das hat die Arbeit beeinträchtigt und auch besondere Herausforderungen für die Mitarbeitenden mit sich gebracht. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es für Leitung auch ist, Orientierung zu geben.

Wie viel Freiraum räumen Sie Ihren Mitarbeitern ein?

Ich bin ein Freund von großen Freiräumen! Allerdings gilt es dabei zu bedenken, dass auch nicht jeder mit Freiraum arbeiten will. Freiraum kann auch eine Bürde sein. Manche Menschen arbeiten lieber nach Vorgaben und sind dann zufriedener. Deshalb brauchen wir eine Führungsstruktur und -kultur auf allen Leitungsebenen, die um die Fähigkeiten und Stärken ihrer Mitarbeiter weiß und auf diesem Wissen ganz individuell die einzelnen Freiräume gestaltet. Hierbei können sich die Leitungskräfte im Leitungsteam auch gegenseitig unterstützen.

Fragt man Carsten Lang nach seinen privaten Vorlieben, kommen zwei Aussagen: ‟Sport und Singen‟. Wobei der Leiter des Jugendamtes ein wenig bedauernd einräumt, dass seit dem 1. September die Zeit für den Sport bei ihm knapp geworden ist. Anders verhält es sich mit dem Singen. Auch als Erwachsener wirkt er noch bei den Trierer Sängerknaben mit. Darüber hinaus hat er mit Freunden die Formation ‟Durakkord‟ gegründet, die aus vier Vokalisten besteht und deren Repertoire aus Werken der Alten Musik bis hin zu Kompositionen der Gegenwart reicht.

Was ärgert Sie?

Wenn ich bei der Arbeit statt präventiver Gestaltung ein Feuer nach dem anderen austreten muss. Bei der Gestaltung der sozialen Infrastruktur zum Beispiel muss man sich immer die Frage stellen: Wie müssen die Angebote dieser Stadt beschaffen sein? Was müssen wir tun, um den aufkommenden Bedarfen Rechnung zu tragen? Wenn man die Verhältnisse gestaltet, mit Regelangeboten begleitet, aufklärt, berät und Erziehungskompetenz stärkt, beugt man Fehlentwicklungen vor und muss im Nachgang seltener Korrekturen, unter anderem in Form von teuren Hilfen, vornehmen, sprich Feuer austreten.

Was freut Sie?

Wir müssen auch schon mal im Rahmen unserer Aufgaben in das Leben von Menschen und Familien eingreifen, was nie eine einfache Situation ist, weil in der Regel immer Emotionen mit im Spiel sind. Manchmal aber gelingt es uns, dass die Menschen verstehen, dass unser Handeln alleine dem Wohlergehen des Kindes geschuldet ist. Wenn man das den Menschen trotz der persönlichen Betroffenheit nachvollziehbar und begreiflich machen kann, dann ist das eine große Gabe, die man für diesen Beruf und die Arbeit im Jugendamt haben sollte. Und wenn ich dann solche Rückmeldungen von außen oder von Mitarbeitenden bekomme, dass dies gelungen ist, dann freut mich das und ich bin dann sehr stolz auf die Arbeit der Mitarbeitenden.

Was würden Sie ändern, wenn Sie die Möglichkeit und Mittel hätten?

Ich würde gerne die niedrigschwelligen Familienhilfen (unbürokratische Angebote für Familien in besonderen Lebenslagen oder zur Stärkung der Erziehungskompetenz – Anm. d. Red.) ausdehnen. Das wäre toll, wenn wir hier Möglichkeiten hätten. Wir arbeiten daran und haben für die nächsten Jahre hier moderat erhöhte Beträge in den Haushalt eingestellt. Die Komplexität der heutigen Herausforderungen für Familien bringt es mit sich, dass wir auch zukünftig sehr stark abteilungs- und amtsübergreifend kommunizieren müssen mit hohem sozialräumlichem Bezug. Da könnte man sicher noch investieren. Die kurzen Wege, die wir beispielsweise zum Sozialamt haben, sind da schon mal enorm hilfreich. Da ist es gut, dass wir uns mit dem Sozialamt ein Gebäude teilen.

Also alles bestens?

Nein. Wir geben sehr viel Geld aus, beispielsweise für den Neubau von Kitas oder deren Sanierung. Trotzdem fehlen immer noch Plätze, trotz aller Anstrengungen bleiben wir unter dem, was tatsächlich erforderlich wäre. Doch wir arbeiten daran, geben uns nicht damit zufrieden.

Welchen Stellenwert hat das Thema Flüchtlinge aktuell beim Jugendamt?

Bei den Erwachsenen ist die Zahl der eintreffenden Menschen deutlich rückläufig. Bei den unbegleiteten Minderjährigen aber sieht die Situation etwas anders aus.Für diese Gruppe gab es bis zum 1. November 2015 keine Quoten. Die Jugendlichen wurden dort aufgenommen, wo sie ankamen. Das aber hat sich geändert. Für jedes Bundesland gibt es nun eine Quote. Rheinland-Pfalz liegt aktuell bei den Aufnahmen noch leicht unter der festgelegten Quote, daher gibt es immer noch recht viele Aufnahmen, um die Quote bald zu erfüllen. Aktuell betreut das Jugendamt Trier rund 125 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Zum Schluss: Wenn Sie drei Wünsche frei hätten…

Trotz des guten Miteinanders mit dem Sozialamt wäre mein erster Wunsch, alle Abteilungen des Jugendamtes in einem Haus zu bündeln, so dass auch alle Angebote bis auf die Jugendgerichtshilfe und die Jugendberufshilfe – die sind aus konzeptionellen Gründen an anderen Orten untergebracht − für Familien unter einem Dach erreichbar sind. Dies ist leider derzeit nicht der Fall.

Mein zweiter Wunsch wäre der, dass alle Beteiligten, die an der Jugendhilfe in Trier mitwirken und zusammenarbeiten, bereit sind, ihre Eigeninteressen dort, wo das noch nicht der Fall ist, für die gemeinsamen Ziele einer effektiven und effizienten Hilfegestaltung heute und in der Zukunft etwas zurückzustellen.

Und der dritte, eher private Wunsch, betrifft die aktuelle Diskurskultur, so wie sie insbesondere in den sozialen Medien auch für Kinder und Jugendliche erfahrbar und beobachtbar ist. Besonders hier erleben wir, dass eine Empörungskultur auf dem Vormarsch ist, die die – gerne auch harte und klare – Auseinandersetzung mit dem Ziel, die besten Argumente nach vorne zu bringen, mehr und mehr unmöglich macht und in die unterschiedlichsten Lebensbereiche hineinwirkt und ausstrahlt. Es wäre gut, wenn man auf und in den unterschiedlichen Plattformen, Diskurszirkeln, Medien und Formaten wieder den Weg zurück zu den Sachargumenten finden würde. Allerdings bin ich da leider skeptisch.

