TRIER. Ab Ende Februar nehmen die Stadtwerke Trier die Leitungsarbeiten in der Zeughausstraße in Trier-Nord wieder auf. Der Abschnitt zwischen Engelstraße und Kloschinskystraße wird wieder zur Einbahnstraße in Richtung Moselufer.

Die Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Auch für die folgenden Bauabschnitte gelten Einbahnstraßenregelungen. Weitere Informationen diesbezüglich folgen.

Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



