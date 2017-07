Leitungsarbeiten in Trier-Nord

TRIER. Die Stadtwerke Trier erneuern im Zuge der Erschließung des Energie- und Technikparks ab dem 24. Juli bis voraussichtlich Ende November 2017 rund 1600 Meter Strom- und Wasserleitungen in Trier-Nord und erweitern gleichzeitig das Erdgasnetz.

Nach Abschluss der Baumaßnahme in der Loebstraße beginnen die Leitungsarbeiten in der Metternichstraße, Auer-von-Welsbach-Straße, Ohmstraße, Karl-Benz-Straße und Rudolf-Diesel-Straße. Zwei Baukolonnen sorgen in insgesamt acht Teilabschnitten (siehe beigefügte Grafik) für zügiges Voranschreiten der Arbeiten. In der Metternichstraße und Ohmstraße wird der Verkehr einspurig mit einer Ampelanlage an der Baustelle vorbei geleitet. Die Verkehrsführung wird je nach Teilabschnitt angepasst und entsprechend ausgeschildert.

Die SWT bitten um Verständnis und stehen bei Fragen zur Baumaßnahme unter 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



Drucken