Lesestoff: ‟Der Inselmann‟

TRIER. Wenn draußen die ersten Herbststürme die Blätter von den Bäumen fegen und anhaltender Regen den Aufenthalt im Freien ungemütlich macht, haben die Buchhandlungen Hochsaison. Gefragt sind dann Bücher, die einen das Wetter vergessen lassen und möglichst in ein angenehmeres Umfeld entführen.

Das Erstlingswerk ‟Der Inselmann‟ von Jonas Becker ist solch ein Buch. Wer sich darin vertieft, erlebt die Sonne Griechenlands. Aber auch einen 50-jährigen Anwalt, der auf einer griechischen Insel als Aussteiger Freiräume seiner Jugend wiederfinden möchte.

Es ist die richtige Literatur für diese Zeit. Auf der einen Seite unterhaltsam geschrieben, auf der anderen Seite hat Jonas Becker da wohl nicht nur seiner Phantasie freien Lauf gelassen sondern irgendwo recht genau hingeschaut.

Der Inhalt ist rasch erzählt, ohne dass man Details oder das Ende verrät: Single Josch, von Beruf Rechtsanwalt, ist 50 Jahre alt und glaubt, sich weitestgehend mit sich selbst arrangiert zu haben. Doch quälende Erinnerungen an seine Vergangenheit und Unbehagen an die Engstirnigkeit seiner Mitmenschen zermürben ihn. Josch fasst den Entschluss, die Freiträume seiner vergangenen Jugend wiederzufinden. Dabei geht er in seiner Lieblingstaverne auf einer fiktiven griechischen Insel der Wichtigkeit ‟des ersten Satzes‟ nach, während er nebenbei einen ‟Pupillen-Pingpong‟ mit einer deutschen Touristin verliert, die sich gerade ebenfalls in einer inneren Krise befindet.

Sonnenuntergänge, Sand, Wellen und Insel-Alltag gepaart mit menschlich angenehmen Figuren entführen die Leser in südliche Gefilde und bilden zugleich die Kulisse für eine Reise in die Tiefe von Joschs ritualisierter Parallelwelt. Umgeben von Menschen wie dem weisen Fischer Jorgos, der Tavernen-Wirtin Frau Spannowsky oder aber auch dem elfjährigen Pepe, zeichnet Josch sich einen neuen Lebensentwurf. Und stolpert dabei immer wieder über Erinnerungen, Trennungen und Verluste…

Jonas Becker wurde in Kusel geboren und lebt heute in Kaiserslautern. ‟Der Inselmann‟ ist erschienen im Lutrina Verlag (ISBN 978 3 938191 026) und erhältlich in den Trierer Buchhandlungen. (rl)



