TRIER. Der Trierer Autor Lyakon ist erneut zu Gast mit einer Lesung in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff am Domfreihof. Passend zum Valentinstag, liest er am Donnerstag, 14. Februar, 19.30 Uhr, bei freiem Eintritt selbstverfasste Romantic-Fantasy-Geschichten, die für Interessenten ab 16 Jahren geeignet sind. (tr)



