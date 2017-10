Letzte Führung durch Krisam-Ausstellung

TRIER. Hanno Krisam, der Sohn des Künstlers, lädt am Dienstagabend, 17. Oktober, 19 Uhr, zur letzten öffentlichen Führung durch die Ausstellung “Peter Krisam. Maler zwischen den Zeiten” ins Stadtmuseum ein. Als “Trierer Maler” ist Peter Krisam (1901-1985) in der Region bekannt geworden, als Lehrer an der Werkkunstschule hat er eine ganze Generation von Trierer Künstlern geprägt. Die Sonderausstellung zeigt erstmals die gesamte Bandbreite seines künstlerischen Schaffens: Von sinnlichen Porträts und Stadtszenen über seine Dokumentationen der Kriegsjahre bis hin zu den südfranzösischen Landschaften, die sein Spätwerk prägten. Der Rundgang ist die letzte Gelegenheit, die Ausstellung in einer Führung zu erleben. Besichtigt werden kann die Ausstellung noch bis einschließlich 22. Oktober. (tr)



Drucken