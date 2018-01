Lichtbilder: Kreativkurs für Kinder

TRIER. Wie setzen Maler Licht in ihren Bildern ein? Welche Farben hat Licht? Sieht Sonnenlicht anders aus als Mondlicht? Beim Kreativnachmittag gehen die Kinder bei einer Führung am Donnerstag, dem 15. Februar durch das Stadtmuseum auf die Suche nach Licht in der Kunst.

Im Anschluss wird in der Museumswerkstatt kreativ gemalt und gebastelt. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und Techniken zu entdecken, das Licht kunstvoll einzufangen und auf Karton oder Glas wirken zu lassen. Der Kreativkurs findet von 15:30 bis 17:00 Uhr im Stadtmuseum Simeonstift statt. Eine Anmeldung bis zum 29. Januar ist erforderlich unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651 718-1452.

Der Eintritt beträgt 5 Euro inklusive Material. (tr)



Drucken