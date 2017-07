Liebe Leserinnen, liebe Leser,

viele von Ihnen sind schon in den wohlverdienten Urlaub gestartet, andere werden das noch tun. Auch der “Trier-Reporter” wird sich in den kommenden Wochen etwas Ruhe und Erholung gönnen.

So ganz alleine werden wir Sie aber nicht lassen, werden das Zeitgeschehen in unserer Region immer wieder von Fall zu Fall mit Beiträgen begleiten. Doch eben nicht in der Häufigkeit und Intensität, wie Sie alle das außerhalb der Ferien normalerweise gewohnt sind.

Auch wir wollen uns zwischendurch immer wieder mal ein paar freie Tage gönnen, uns erfrischen so und neue Kraft für die kommenden Ereignisse tanken.

Wir wünschen Ihnen allen, egal ob in der Ferne oder zu Hause, einen richtig schönen und erholsamen Urlaub mit vielen schönen und bleibenden Eindrücken und Erlebnissen. Bleiben Sie uns weiter gewogen, denn wir zählen auch künftig auf Sie!

Ihr Redaktionsteam vom “Trier-Reporter“.



