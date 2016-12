Liebe Leserinnen und Leser…

…der reporter verabschiedet sich heute mit Beginn der Schulferien in den Weihnachtsurlaub. Ein ereignisreiches und aufregendes Jahr liegt (fast) hinter uns. Mit und in mehr als 2.500 Artikeln und Meldungen haben wir Sie in den vergangenen zwölf Monaten informiert. Darunter waren Aufregungsthemen wie die Landtagswahl, der NeroHero-Eklat und der Theater-Skandal, der mit dem Intendanten-Sturz und der Dezernenten-Abwahl endete. Aber auch über gute Nachrichten wie die Sanierung des Ex-Hauses, der städtischen Wohnungen in Mariahof und des dritten Gneisenau-Blockes oder auch die große Nero-Ausstellung und die Einweihung des Brand- und Katastrophenschutzzentrums in Ehrang haben wir berichtet. Wir möchten uns an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, Ihren Zuspruch, aber auch für Ihre Kritik bedanken. Und wir sind uns sicher, dass uns auch im kommenden Jahr die Themen nicht ausgehen werden!

Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, wünschen wir friedliche, entspannte und geruhsame Feiertage und jetzt schon einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihre reporter-Redaktion