Linie 85: Busumleitung Maarstraße

TRIER. Für den Abbau eines Krans wird die Maarstraße am Freitag, 30. Dezember 2016 von 9 Uhr 12 Uhr voll gesperrt. Die Busse der Linie 85 in Richtung Trier-Nord fahren während der Sperrung ab der Remigiusstraße eine Umleitung über Maarstraße und Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Haltestellen St.-Mergener-Straße und Benediktinerstraße in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße werden während der Umleitung aufgehoben. In der Wilhelm-Leuschner-Straße wird auf Höhe der Schule eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Für die Rückfahrten in Richtung Innenstadt gilt die normale Route. Bei Fragen zu Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung. (tr)

