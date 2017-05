Linke: “Hoffen auf städtische Wohnungsbaugesellschaft”

TRIER. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates hatte die Fraktion der Linken die Gründung einer Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft angeregt.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe wies im Vorfeld darauf hin, dass schon seit geraumer Zeit Prüfungen in diese Richtung stattfinden und er noch in diesem Jahr eine entsprechende Vorlage in den Stadtrat einbringen werde. Aus diesem Grund bat er um die Zurückstellung des Antrags. Eine Bitte, die von den übrigen Fraktionen geteilt wurde. Wobei man allerdings unisono die Problematik und Dringlichkeit des Antrags unterstützte.

Im Nachgang bewertet Theresia Görgen die Entscheidung den Antrag nicht zurückzuziehen, ‟als notwendig und richtig‟, obwohl die Ablehnung der anderen Stadtratsfraktionen absehbar gewesen sei: ‟Der Linksfraktion war es wichtig, über die Grundsatzentscheidung zur Gründung einer ‘Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft’ im Stadtrat zu debattieren, weil sich der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Trier weiter verschlimmert. Wir sind von der Notwendigkeit überzeugt und sind trotz Ablehnung des Antrags zuversichtlich, dass die Debatte, da nun öffentlich, weiter fortgeführt wird.“

In der Stadtratssitzung hatte Oberbürgermeister Leibe mitgeteilt, den Prüfungsprozess fortzuführen und im Herbst dem Stadtrat eine entsprechende Vorlage zu präsentieren. ‟Diese Zusage ist wertvoll und stimmt die Linksfraktion hoffnungsvoll, dass die Verwaltung an der Thematik weiterarbeitet und die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft als Anliegen des Stadtvorstandes weitergeführt wird“, so Görgen weiter. (tr/rl)



