Linke: “Wohnraum muss bezahlbar sein!“

TRIER. Noch ist der Markt nicht ganz leergefegt, aber der Startschuss für den Wettlauf um bezahlbare Wohnungen oder WG-Zimmer in Trier hat begonnen. Darauf weist die Fraktion der Linken im Stadtrat Trier hin.

Fraktionsvorsitzende Theresia Görgen ist sich sicher: “Wie in den Jahren zuvor wird sich die Situation bis zum Semesterbeginn im Oktober zuspitzen. Wohnraum in Trier ist knapp und teuer. Wohnungssuchende mit kleinem Budget tun sich schwer, etwas zu finden. Vergeblich suchende Trierer und künftige Erstsemester treten zueinander in Konkurrenz in dem engen Preissegment bezahlbaren Wohnraums.”

Umso ärgerlicher sei es zu sehen, dass Wohnraum in Trier leer stehe. “Für uns nicht nachvollziehbar war die Ablehnung unseres Antrags auf Erhebung der Leerstände an Wohnraum in Trier im Stadtrat, obwohl das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung explizit die Städte und Kommunen dazu auffordert. Ebenso sind wir der Meinung, dass eine Innenverdichtung vor einer Ausweitung der Bauflächen in grüne Randbereiche der Stadt kommt“ meint Görgen. Sie fordert eine empfindliche Besteuerung von Wohnungen, die überteuert angeboten werden und deshalb über längere Zeiträume leer stehen. Das Gleiche müsse auch für Wohnhäuser gelten, die deren Besitzer wegen Baugrundspekulationen verfallen lasssen.

Görgen: “Wohnraum muss dem Markt zur Verfügung gestellt werden und darf nicht zum Spekulationsobjekt verkommen. Wohnen ist ein Menschrecht.” Für die Fraktionsvorsitzende ist es unverständlich, dass der Antrag auf Besteuerung von längeren spekulativen Wohnungsleerständen im Dezember im Stadtrat ebenfalls abgelehnt wurde. „Wir hoffen, dass im Herbst ein Umdenken in den Fraktionen stattgefunden hat. Wir lassen nicht locker und bleiben an der Thematik dran. Wir werden unseren Antrag darum erneut in den Stadtrat einbringen.“ (tr)



