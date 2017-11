+++ Live-Ticker +++ Der Rat und das Geld

TRIER. Zu später Stunde meldet der reporter sich aus dem Stadtrat. Öfter mal was Neues: Heute beginnt die öffentliche Sitzung erst um 20.30 Uhr. Weil der Steuerungsausschuss am vergangenen Mittwoch die Beratungen zum ersten Nachtragsetat für den Doppelhaushalt vertagte, muss der Rat heute nachsitzen. Ferner wird das Rathaus am frühen Mittwochmorgen in einem kurzfristig anberaumten Pressegespräch zur finanziellen Situation der Stadt informieren. Die ist zweifellos prekär. Abseits der öffentlichen Aufregung um Aral-Tankstelle und fehlenden Weihnachtsbaum geht es heute um die elementaren Fakten der Stadtentwicklung. Trivial ausgedrückt: ohne Moos nix los! Inzwischen hat die Aufsichtsbehörde ADD nach reporter-Informationen die Kreditaufnahme für Investitionen auf zehn Millionen Euro gedeckelt, weil die Stadt permanent gegen das sogenannte Kassenwirksamkeitsprinzip verstößt. Geplante Investitionen werden teils seit zehn und mehr Jahren mitgeschleppt, aber nie umgesetzt. Dadurch gerät der Haushalt in Schieflage. Zudem schiebt das Rathaus einen Berg zwischen 450 und 500 Millionen Euro an sogenannten Kassen- beziehungsweise Liquiditätskrediten vor sich her, um die laufenden Ausgaben zu decken. Diese Kredite entsprechen der Überziehung des Giro-Kontos durch einen Privatmann. Verfolgen Sie die Sitzung in unserem kommentierenden Live-Ticker.

20:21 Zurück zum ernsten Thema: Der freiwillige Leistungsbereich ist jene finanzielle Masse, die von der Stadt zum Manövrieren genutzt werden kann. Sie beträgt mit gut 30 Millionen Euro nicht einmal zehn Prozent des Gesamthaushaltes, der durch die Pflichtaufgaben determiniert ist. Und doch liegt Trier auch hier über der von der ADD festgelegten Höchstgrenze. Beispiel Theater: Inzwischen ist der Etat des Kulturhauses auf weit mehr als 16 Millionen Euro angeschwollen. Bei einer Eigendeckung von weit unter zehn Prozent und einem Landeszuschuss von rund sechs Millionen Euro muss die Stadt pro Haushaltsjahr etwa zehn Millionen Euro zuschießen − und damit fast ein Drittel des Finanzvolumens im freiwilligen Bereich. Die zehnprozentige Haushaltssperre für den freiwilligen Bereich ist übrigens immer noch in Kraft − nur für das Theater gilt sie nicht.

