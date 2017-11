+++ Live-Ticker +++ Dezernenten-Wahl im Stadtrat

TRIER. Elvira Garbes (Grüne) wird heute in der Sondersitzung des Stadtrates zur neuen Sozialdezernentin und Bürgermeisterin gewählt werden. Mitte Februar kommenden Jahres tritt Garbes dann die Nachfolge ihrer Parteifreundin Angelika Birk an, die zum 13. Februar nach acht Jahren als Sozialdezernentin aus dem Amt scheidet. Die Wahl der 61-jährigen Sozialwissenschaftlerin in der heutigen Sondersitzung dürfte nur Formsache sein. Das Mehrheitsbündnis aus CDU und Grünen hatte Garbes nominiert. Auch SPD, Linke, FDP und AfD hatten daraufhin signalisiert, Garbes wählen zu wollen. Von daher ist mit einer sehr kurzen Sitzung zu rechnen. In unserem kommentierenden Live-Ticker vom Augustinerhof beschäftigen wir uns aber zunächst mit der Vorgeschichte der heutigen Wahl − seit der Kommunalwahl 2014.



Drucken