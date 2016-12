+++ Live-Ticker +++ Die Egger-Abwahl

Egger spricht von seinen Erfolgen, unter anderem vom Brand- und Katastrophenschutzzentrum in Ehrang. Er habe bewiesen, dass er sparsam haushalten und mit Geld umgehen könne. Auch beim Ordnungsamt, hier bei der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung, könne er Erfolge vorweisen. Ebenso in der Kultur, etwa beim Kulturleitbild.

So, es ist kurz nach 17 Uhr, und der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Sitzung dürfte gleich beginnen. Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist bereits da, und auch Thomas Egger hat schon in den Saal geblinzelt.

17:00

Bereits morgen (Dienstag), spätestens jedoch am Mittwoch will Leibe eine Pressekonferenz zur Zukunft des Theaters abhalten. Dann wird der Stadtchef seine Vorstellungen von der künftigen Struktur des Kulturhauses erläutern. Ein neuer Intendant soll nach weiteren reporter-Informationen frühestens im April/Mai gesucht werden − dann in enger Abstimmung mit dem neuen Kulturdezernenten. Bis dahin wird das Theater weiter durch das siebenköpfige Leitungsteam geführt, dessen Mitglieder untereinander gleichberechtigt sind. Die letzte Entscheidungskompetenz in allen Fragen liegt beim Oberbürgermeister. Dem Gremium gehören Verwaltungsdirektor Herbert Müller, Technik-Chef Peter Müller, die Spartenleiter Katharina John, Ulf Frötzschner, Susanne Linke/Waltraut Körver, Generalmusikdirektor Viktor Puhl sowie der Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros (KBB), Marius Klein-Klute, an.