+++ Live-Ticker +++ Stadtrat Trier

TRIER. Der reporter berichtet heute live aus dem Stadtrat Trier − unter anderem über die Entscheidung zur Aral-Tankstelle in der Ostallee. Weil sich dabei im Laufe des Vormittags neue Fakten ergeben haben, starten wir jetzt bereits mit unserem Ticker. So liegt der Antrag von CDU, UBT und FDP, die Tankstelle auf dem SWT-Gelände am Alleencenter neu zu bauen, erst seit wenigen Minuten vor. Hier können Sie den Antrag im Original lesen. Dass der Antrag eine Mehrheit im Rat findet, ist jedoch keineswegs sicher. Zudem liegt dem Rathaus aktuell immer noch keine Erklärung der Bürgerinitiative vor, die dem Kompromiss zustimmen muss. Im Rathaus und bei den Fraktionen herrscht derzeit hektische Betriebsamkeit, weil die rechtlichen Fragen weiter ungeklärt sind. Um 16.30 Uhr tagt der Ältestenrat. Dann will Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) den Fraktionen seinen Fahrplan zur heutigen Sitzung erläutern. Die Unterbrechung der Sitzung beim Punkt “Tankstelle” ist aktuell ebensowenig ausgeschlossen wie die komplette Aussetzung der Ratssitzung. Für die heutige Tagesordnung hat die AfD ferner einen Antrag gestellt, das Theater in eine GmbH umzuwandeln. Die SPD hakt wegen der von Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) zugesagten Pollern in der Liebfrauenstraße nach. Außerdem soll die bei Verbänden wie dem Dehoga und auch bei der IHK umstrittene Bettensteuer verabschiedet werden. Verfolgen Sie die Sitzung in unserem kommentierenden Live-Ticker.