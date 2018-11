TRIER. Am Dienstagmorgen befuhr ein Lkw mit einem Sonderaufbau die Straße im Avelertal in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Eisenbahnbrücke in Richtung Wasserweg blieb er mit dem oberen Teil des Kranaufbaus an der Brücke hängen und fuhr sich fest. Am Lkw entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Ein potenzieller Schaden an der Eisenbahnbrücke wurde geprüft; es entstand kein Schaden. Zwecks Durchführung der Bergungsarbeiten wurde die Straße in beide Richtungen gesperrt; eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Bahnverkehr wurde für den gleichen Zeitraum gesperrt. Vor Ort befanden sich der Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie zwei Einsatzteams der Polizeiinspektion Trier. Die Sperrung konnte gegen 12.30 Uhr aufgehoben werden, auch der Bahnverkehr ist wieder freigegeben. (tr)



Drucken