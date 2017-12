Lkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

REGION. Am gestrigen Montag haben Beamte der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Trier, unterstützt durch Mitarbeiter des Bundesamtes für den Güterverkehr (BAG), eine 40-Tonnen-Sattelzugmaschine aus Polen auf dem Parkplatz Lüxem an der A 1 kontrolliert. Bei der Überprüfung der mitzuführenden Dokumente stellten die Polizeibeamten fest, dass der Führerschein des aus der Ukraine stammenden Fahrers gefälscht war. Einer intensiveren Überprüfung hielt das Dokument nicht stand. Insgesamt zehn Fälschungsmerkmale stellten die Beamten an dem Führerschein fest. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Ein weiteres Strafverfahren erwartet den Halter des Sattelzuges wegen des Verdachts, das Fahren ohne Fahrerlaubnis geduldet zu haben.

Der Sattelzug wurde vorübergehen stillgelegt bis nach mehreren Stunden Aufenthalt ein anderer Fahrer, nun natürlich mit gültiger Fahrerlaubnis, das Gefährt übernahm und zum ursprünglichen Ziel aufbrechen durfte. (tr)



