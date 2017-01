Luther-Platz – Ortsbeirat gegen Stadtspitze

TRIER. Der Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld hat am Donnerstag den in der letzten Woche vorgelegten Vorschlag des Stadtvorstands und der Evangelischen Kirchengemeinde, den Platz seitlich neben der Konstantin-Basilika und vor dem Eingang nach dem Reformator Martin Luther zu benennen, mit zehn zu eins Stimmen abgelehnt. Stattdessen schloss sich der Beirat mit sieben zu sechs Stimmen dem daraufhin von Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) ins Spiel gebrachten Kompromissvorschlag an, nur die Umbenennung der Fläche vor dem Haupteingang zur Basilika (zwischen den Mauerresten des römischen Vorbaus) und der Treppenanlage zum Palastgarten zu prüfen und dann erneut zur Beschlussfassung vorzulegen.

Die Ablehnung des Stadtvorstandsvorschlages begründete der Ortsbeirat nach lebhafter Debatte unter anderem damit, dass er zu spät in die Debatte um die Umbenennung von Teilen des jetzigen Konstantin-Platzes eingebunden worden sei. Zudem bedauere man, dass im Hinblick auf das Luther-Jubiläumsjahr ein unnötiger Zeitdruck entstanden sei. (tr)

