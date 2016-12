Luxembourg Light Nights 2016

LUXEMBOURG. Zum zweiten Mal in Folge veranstaltet die Stadt Luxembourg in dieser Woche die Luxembourg Light Nights. Dabei handelt es sich um eine Klang- und Lichtshow, die gleichzeitig an mehreren verschiedenen Orten in der großherzoglichen Hauptstadt aufgeführt wird.

Eröffnet wird die Show am heutigen Donnerstag um 17:50 Uhr. Das Trierer Unternehmen PRO MUSIK, das in der Vergangenheit sowohl in Trier wie auch in der Region historische Bauwerke spektakulär illuminiert hat, ist nicht nur für die gesamte technische Abwicklung auf dem größten Platz, dem Cité Judiciaire, verantwortlich, sondern auch für die Entwicklung eines Teils der Show in Zusammenarbeit mit ‟das modular‟.

Surround Sound, lebendige 3D-Animationen und unterschiedliche Motive der Künstler werden auf 3 Fassadenseiten gleichzeitig projiziert. Für die Projektionen werden allein auf diesem Platz 15 Projektoren mit insgesamt knapp 300.000 ANSI-Lumen Leistung und fast 25.000.000 Pixeln eingesetzt.

Für das mehrtägige Event, das bis Samstag, 10. Dezember, immer in der Zeit von 18 – 23 Uhr zu sehen ist, interpretieren Luxemburger Künstler das Thema “Raum und Zeit” und laden die Besucher zu spektakulären Lichtopern und Toninszenierungen ein, bei denen die Fassaden mittels Mapping in faszinierende, zauberhaft beleuchtete Szenen verwandelt werden.

Weitere Informationen unter lcto.lu (tr)