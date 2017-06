Luxemburger Feiertag: Freie Fahrt im 10-Minuten-Takt!

TRIER. Pünktlich zum Nationalfeiertag in Luxemburg und zum Altstadtfest in Trier am Freitag, 23. Juni 2017, heißt es wieder “Freie Fahrt“. Viele Familien und Ausflügler aus Luxemburg, nutzen den Feiertag erfahrungsgemäß dazu, einen Bummel durch die älteste Stadt Deutschlands mit ihren umfassenden Einkaufsmöglichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten zu unternehmen. Zudem kommen viele Besucher aus dem Umland, um das Altstadtfest zu besuchen und die Innenstadt stressfrei zu genießen.

Um die Anreise der Gäste Triers so angenehm und einfach wie möglich zu gestalten, hat die City Initiative Trier gemeinsam mit dem Kooperationspartner SWT in diesem Jahr einen kostenlosen Park + Ride-Service organisiert. Vom Messepark-Parkplatz fahren ab 10:15 Uhr Busse etwa alle 10-Minuten in die City zur Basilika. Die letzte Fahrt aus der Innenstadt zurück zum P&R-Parkplatz startet um 20:11 Uhr ab der Haltestelle Basilika. Dieses Angebot ist für die Besucher aus Luxemburg ganz besonders vorteilhaft.

Alle, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren, werden gebeten, dem Parkleitsystem auf einen der über 3.200 citynahen Parkplätze zu folgen. Die aktuellen Parkplatzzahlen der SWT Parken GmbH können auch jederzeit im Internet unter www.parken-in-trier.de abgerufen werden. (tr)



