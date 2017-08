“lyrix”-Eröffnung im Stadtmuseum

TRIER. Jugendliche für Lyrik begeistern und zum eigenen Dichten ermuntern – das ist das Ziel des größten deutschen Schülergedichtwettbewerbs “lyrix”, der 2008 von Deutschlandfunk und dem Deutschen Philologenverband initiiert wurde. Schülerinnen und Schülerinnen der Klassenstufen fünf bis 13 können sich mit selbstgeschriebenen Gedichten beteiligen, als Gewinn winkt ein Lyrik-Workshop in Berlin. In diesem Jahr sind das Rheinische Landesmuseum, das Museum am Dom und das Stadtmuseum Simeonstift Austragungsort des Wettbewerbs im Monat September. Alle drei Museen bieten als Inspirationsquelle Führungen zu ausgewählten Exponaten und Schreibwerkstätten an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügten Presseinformation. Die Eröffnung findet am Mittwoch, 6. September, zehn Uhr, im Stadtmuseum Simeonstift statt. (tr)



