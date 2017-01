Männer – “Mann” singt Deutsch

TRIER. Die Band “Männer” um Roman Kasselmann gibt am Freitag, 20. Januar, ihr offizielles Debüt im Kasino Kornmarkt. Ein spannendes Thema mit einer vielversprechenden Besetzung. Deutschsprachige Musik ist derzeit so angesagt wie noch nie. Die Charts werden von deutschen Künstlern dominiert. Neben vielen jungen Talenten stehen aber vor allem “alte” Bekannte wie Grönemeyer, Westernhagen und vor allem Udo Lindenberg vor einem neuen Hoch ihrer Karriere. Genau der richtige Zeitpunkt, um das Thema der deutschsprachigen Musik aufzugreifen und regional in einer Coverband zu vertreten.

Die fünf Musiker der Band “Männer” haben es auf jeden Fall jetzt schon geschafft, sich in der regionalen Musikszene langfristig zu etablieren. Jeder für sich eine Institution im Trierer Musikzirkus. Nun formieren sie mit einer starken Besetzung und einem noch stärkeren Thema mit Sicherheit ein neues regionales Highlight. Ihr offizielles Debüt feiern Sie am Freitag, 20. Januar, im Kasino Kornmarkt mit einem exklusiven Clubkonzert ganz auf Deutsch, denn heutzutage singt “Mann” Deutsch.

Tickets über Ticket Regional und allen bekannten VVK Stellen. Beginn: 20.30 Uhr, Einass: 19.30 Uhr. Adresse: Kasino Kornmarkt, Am Kornmarkt 3, 54290 Trier. (tr)

Drucken