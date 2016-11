Mahatma Gandhis Geist über Trier

TRIER. Die Stadt Trier bekommt eine weitere Statue geschenkt. Das hat der Botschafter der Republik Indien, S.E. Gurjit Singh, Oberbürgermeister Wolfram Leibe mitgeteilt.

Bei der Statue handelt es sich nicht um ein Monumentalwerk sondern um eine Büste auf einem Sockel, die ihren Platz auf dem Schulhof des Auguste Viktoria Gymnasiums (AVG) in der Flanderstraße finden soll. Darüber sei der Stadtrat bereits informiert.

Die Idee für diese Schenkung sei spontan aufgekommen, berichtete der Oberbürgermeister am Rande einer Pressekonferenz. Seine Exzellenz, der Botschafter, habe sich vor einigen Monaten zu Besuch in Trier aufgehalten und dabei auch das AVG besucht, das sich als UNESCO-Projekt-Schule seit 1998 in ländlichen Regionen von Südindien helfend einsetzt. Nutznießer ist dabei besonders eine ehemalige Grundschule, die sich dank dieser Hilfe über die Jahre zu einer anerkannten High School entwickeln konnte.

Der Botschafter sei beeindruckt von der Friedfertigkeit dieser Stadt gewesen und habe seiner Regierung gegenüber diese Schenkung angeregt. Oberbürgermeister Leibe fühlte sich geehrt, ‟dass ein riesiges Land eine kleine deutsche Großstadt derart beschenkt.” Damit sei Trier nach Hannover die zweite deutsche Stadt, die von Indien eine Gandhi-Statue erhalte. Die Übergabe der Statue ist für die erste Hälfte des kommenden Jahres vorgesehen.

Baudezernent Ludwig tritt mit Professor Wu in den Dialog ein



In diesem Zusammenhang hat der reporter nachgefragt, wie es um den aktuellen Stand der Dinge bei der Schenkung der Karl-Marx Statue steht. Hier hat Baudezernent Andreas Ludwig mitgeteilt, dass ein Schattenriss angefertigt wird, der die Dimensionen der Marx-Statue veranschaulichen soll. Der chinesische Künstler, Professor Wu, sei etwas irritiert wegen der Diskussionen in Trier. Allerdings habe Oberbürgermeister Wolfram Leibe vom chinesischen Botschafter die Handynummer von Professor Wu erhalten und diese nun an Andreas Ludwig weitergegeben. ‟Jetzt werden wir in den Dialog eintreten und darauf freue ich mich‟, so Ludwig.

Nach Informationen aus dem Rathaus soll der chinesische Künstler noch einen weiteren Standort, den Viehmarktplatz, favorisieren. Hier sieht der Baudezernent aber möglicherweise rechtliche Probleme, da das Copyright für die Platzgestaltung bei dem verstorbenen Erbauer des Thermenmuseums, Professor Oswald Ungers, liege. Doch auch diese Möglichkeit solle geprüft werden, so Ludwig. (rl)