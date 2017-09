Malerische Schönheiten des Moseltals

TRIER. Landschaft malerisch in Szene gesetzt: Am kommenden Freitag, 22. September, veranstaltet der Kunst- und Kulturverein am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier um 19.30 Uhr eine Vernissage, die Aquarelle und Ölgemälde des Künstlers Peter Bastgen präsentiert. Die Ausstellung steht unter dem Motto “Licht, Farben und Stimmungen – Die Welt ist schön”. Alle Kunstinteressierten sind eingeladen. Der Eintritt ist frei.

“Freude am Zeichnen und Malen empfinde ich schon seit meiner Kindheit”, sagt Peter Bastgen. Die Ergebnisse seiner Leidenschaft zeigt er vom 22. September an im Trierer Brüderkrankenhaus. Etwa 40 Aquarelle und Ölgemälde sind Bestandteil der Ausstellung. Dabei handelt es sich um Landschaftsdarstellungen des Moseltals – was nicht zuletzt daher rührt, dass der Künstler in Kesten an der Mosel aufwuchs. So ließ und lässt sich Bastgen noch heute von der ihm vertrauten Umgebung inspirieren. “Die Landschaft soll für den Betrachter nicht nur wiederzuerkennen sein, sondern zudem seine eigene Wahrnehmung bestätigen und seine Phantasie anregen”, so der Künstler. Seit dem Jahr 2009, als der ehemalige Ingenieur in den Ruhestand ging, sei das Malen und Zeichnen für ihn “wichtiger denn je”.

Neben der Landschaft gehören Bauwerke wie Kirchen oder Brücken sowie Personen zu den Motiven, deren “Schönheiten” – so der Künstler – mithilfe von Farbkompositionen sowie Hell-, Dunkelkontrasten zur Geltung kommen.

Die Kunstwerke von Peter Bastgen sind nach der Eröffnung noch bis zum 3. November 2017 im Ausstellungsflur des Brüderkrankenhauses zu sehen. (tr)



