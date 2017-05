Mariahof: Heizwerk öffnet seine Türen

TRIER. Die Stadtwerke Trier öffnen am Samstag, 13. Mai, von 11 bis 14 Uhr die Türen des Heizwerks Mariahof. “Wir laden Anwohner und Interessierte herzlich ein, einen Blick hinter die Kulissen des Heizkraftwerks zu werfen. Unsere Fachleute führen die Besucher in mehreren 30-minütigen Rundgängen durch die Anlage und erläutern die Vorzüge der kombinierten Wärme- und Stromversorgung insbesondere durch den Einsatz von Bioerdgas”, so Werner Bonertz, Leiter des Bereichs Liegenschaften bei den SWT.

Zur besseren Planbarkeit der Führungen bitten die SWT um Anmeldung unter der Telefonnummer 0651 717-1054 oder per E-Mail an kommunikation@swt.de. (tr)



