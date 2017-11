TRIER. Während des Trierer Weihnachtsmarkts (27. November bis 22. Dezember) werden die Marktstände des Hauptmarktes verlegt. Sie stehen in dieser Zeit am Kornmarkt (Ecke Fleischstraße gegenüber der alten Post) und vor der Commerzbank in der Brotstraße (Ecke Hosenstraße). (tr)



