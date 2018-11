TRIER-PFALZEL. Im Stadtteil Pfalzel findet in diesem Jahr ebenfalls wieder ein traditioneller Martinszug statt. Er beginnt am Freitag, 9. November, 17.45 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Kirche. Dann führt der Zug durch die Residenz-, Steinbrück-, Ring- und Hans-Adamy-Straße bis zur Bastion. (tr)



