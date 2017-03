Marx-Statue – Missverständnis ausgeräumt

TRIER. Der chinesische Botschafter in Berlin hat Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bestätigt, dass die Karl-Marx-Statue, die die Volksrepublik China der Stadt Trier schenken will, eine Initiative seines Landes und ein Zeichen der Freundschaft zwischen China und Deutschland sei. Botschafter Shi Mingde, der zurzeit wegen eines Kongresses in Peking ist, betonte in seinem Telefongespräch am heutigen Donnerstag mit Leibe, dass die Meldung, nach der die Stadt Trier selbst um das Geschenk gebeten habe, falsch sei: “Es handelt sich hier um ein bedauerliches Missverständnis.” Die FAZ hatte die Meldung mit dem Verweis auf eine entsprechende Mitteilung der chinesischen Botschaft in Berlin verbreitet (siehe Anm.d.Red.). Auch Triers Alt-OB Klaus Jensen (SPD) erklärte im Gespräch mit dem reporter, dass der chinesische Generalkonsul in Frankfurt die Marx-Statue der Stadt im September 2014 als Geschenk angeboten hat.

Die Schenkung einer Karl-Marx-Statue an die Stadt Trier anlässlich der Feier des 200. Geburtstages des großen Denkers Karl Marx sei ein Zeichen des Respekts gegenüber der Stadt Trier, so Botschafter Shi Mingde. Das entspreche auch dem hohen Niveau der chinesisch-deutschen Beziehungen. Ähnlich äußerte sich auch das chinesische Generalkonsulat in Frankfurt: “Die chinesische Seite würde gerne durch die Schenkung der Statue, auf die sich die Stadt Trier auch freut, ihren Beitrag zur Jubiläumsfeier leisten. Wir sind davon überzeugt, dass die Statue eine Bereicherung zum Jubiläumsjahr darstellen und lange für die Freundschaft zwischen den beiden Ländern stehen wird.“

Leibe zeigte sich späten Donnerstagnachmittag im Gespräch mit dem reporter “erfreut, dass die Irritationen um das Geschenk ausgeräumt sind”. Im April werde die Karl-Marx-Statue erneut Thema im Stadtrat sein, der sich dann unter anderem mit dem Standort und der Größe beschäftigen soll. FDP-Chef Tobias Schneider hatte gestern nach der FAZ-Meldung scharfe Kritik an der seiner Meinung nach geänderten Sachlage geübt und vom Rathaus Aufklärung gefordert.

Alt-OB Klaus Jensen sagte am frühen Nachmittag gegenüber dem reporter, der chinesische Generalkonsul in Frankfurt sei im September 2014 mit der Geschenkidee auf ihn zugekommen. “Damals wurde uns eine Statue von Karl Marx als Freundschaftsgeschenk für das Marx-Jahr 2018 angeboten”, so Jensen. Im kommenden Jahr begeht die Stadt den 200. Geburtstag des in Trier geborenen Philosophen unter anderem mit einer großen Ausstellung.

Vom 6. April an wird sich der Kulturdezernent Thomas Schmitt (CDU) mit allen Fragen rund um die Marx-Statue beschäftigen müssen. Der Christdemokrat, der an diesem Tag vereidigt wird, ist dann nicht nur für die Kultur und den Tourismus zuständig, sondern auch für die interkulturellen Angelegenheiten. Leibes kommissarische Tätigkeit in diesen Ressorts endet mit dem Amtsantritt Schmitts – ebenso wie die Regie des Stadtchefs beim Theater. (et/tr)

Anm.d.Red.

In der ursprünglichen Version des Artikels hieß es, basierend auf einer Pressemitteilung des Trierer Rathauses, im ersten Abschnitt lediglich, “…dass die Meldung der FAZ, nach der die Stadt Trier selbst um das Geschenk gebeten habe, falsch sei”. Das städtische Presseamt korrigierte am frühen Abend die erste Version seiner Meldung von 17.29 Uhr, “weil”, so Pressesprecher Ralf Frühauf, “klar erkennbar sein muss, dass nicht die Meldung der FAZ falsch war, da die Zeitung sich auf eine Mitteilung der chinesischen Botschaft berufen hatte”.



