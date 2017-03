Marx-Statue – Verwirrung perfekt

TRIER. Nun ist die Verwirrung um die Karl-Marx-Statue wohl perfekt: Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) behauptet die Chinesische Botschaft, das Geschenk Chinas sei “auf Bitte der Trierer Seite zustande gekommen”. Das berichtet das Blatt in seiner Online-Ausgabe. Bisher galt der Tenor, die Marx-Statue sei der Stadt von der chinesischen Seite als Geschenk angeboten worden. So die offizielle Version der Stadtverwaltung. Laut FAZ bestreitet das Rathaus die Darstellung der Botschaft. Ein entsprechendes Zitat fehlt im Artikel der Zeitung allerdings. Stattdessen bezieht die FAZ sich auf Triers Alt-OB Klaus Jensen. Er soll gegenüber dem Blatt erklärt haben, dass die Idee für die Statue vom Chinesischen Generalkonsulat in Frankfurt an die Stadt herangetragen worden wurde. Laut FAZ beklagt die Volksrepublik ferner “selektive Berichterstattungen“ der deutschen Medien. FDP-Chef Tobias Schneider, der sich am Montagabend im Stadtrat vehement gegen die Annahme des Geschenks ausgesprochen hatte, fordert vom Rathaus nun “genaue Aufklärung”.

“Es ist offensichtlich”, so Schneider, “dass hier eine Seite die Unwahrheit verbreitet. Sofern die Darstellung der chinesischen Diplomaten der Wahrheit entspricht, dass Vertreter der Stadt selbst um eine Schenkung gebeten haben, wurde die Debatte im Stadtrat unter falschen Vorzeichen geführt und müsste dringend wiederholt werden. Wenn aber die Volksrepublik China in dem Moment beginnt, die Tatsachen zu verdrehen, sofern öffentlich Kritik geäußert wird, wirft das ein anderes Licht auf den gesamten Vorgang und bestätigt unsere Kritik am Regime in Peking erneut.”

Zum Thema − So berichtet die FAZ

Die FDP verlangt nun von der Stadt und allen Beteiligten Aufklärung, “damit die Trierer Bürgerinnen und Bürger sich ein eigenes, transparentes und unabhängiges Bild von den Vorgängen machen können”. Schneider kündigt ferner eine entsprechende Anfrage für die kommende Ratssitzung an. “Die chinesische Seite bitten wir ebenfalls dringend um Klarstellung”, so der FDP-Chef.

Die Ratsfraktion der Liberalen hatte sich am Montag mit Verweis auf die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen in China und der damit einhergehenden propagandistischen Vereinnahmung von Karl Marx’ Thesen in der Volksrepublik vehement gegen die Schenkung ausgesprochen. “Wir stehen klar zu unserer Haltung von Montagabend. Diese neue Lage der Dinge macht es absolut notwendig, dass die Stadt sich transparent zu der chinesischen Darstellung äußert. In der weiteren Diskussion um die Statue und den 200. Geburtstag von Marx im kommenden Jahr, werden wir und andere auch weiterhin öffentlich die katastrophale Menschenrechtslage in China thematisieren”, kündigt Schneider an.

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hat den Stadtrat am Mittwoch wegen der Annahme der Marx-Statue als Geschenk Chinas kritisiert. Die Gesellschaft beklagt unter anderem die Inhaftierung von Dissidenten, Anwälten und Journalisten durch das Pekinger Regime. Deswegen hätte Trier auf die Annahme verzichten sollen.

Der reporter hatte in seinem Kommentar vom gestrigen Dienstag angeregt, die Triererinnen und Trierer in einem Bürgerentscheid über die Annahme des chinesischen Geschenks abstimmen zu lassen. Vom Rathaus war am heutigen Mittwochabend zur veränderten Sachlage keine Stellungnahme mehr zu erhalten. (et)



Drucken