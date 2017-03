Mathematik an der Uni praktisch erleben

TRIER. Für viele ist Mathematik ein Angstfach in der Schule. Dabei besteht ein großer Teil des Lebensalltags aus Mathematik und kann sogar Spaß machen. Das will zum dritten Mal in Folge die Ausstellung “Mathematik zum Anfassen” an der Universität Trier unter Beweis stellen.

Die im Gebäude P in den Räumen A9 und A10 befindliche Ausstellung ist etwas für Besucher und Neugierige jeden Alters. Denn an über fünfzig interaktiven Exponaten kann man selbstständig experimentieren und Mathematik erleben.

Eröffnet wurde die Ausstellung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Uni-Präsident Michael Jäckel. Der Oberbürgermeister lobte die Organisatoren als Botschafter für die Naturwissenschaften: ‟Die Politik kann nicht einfach nur Ingenieure fordern, sondern die Begeisterung für Mathematik muss von der Kindertagesstätte bis in die Hochschule gelebt werden.“ Leibe habe im Mathematikunterricht in der Schule nur einmal einen wirklichen Aha-Effekt gehabt. Mit der Ausstellung Mathematik zum Anfassen werden wohl Schüler der Trierer Umgebung mehr Aha-Effekte in ihrer mathematischen Schullaufbahn erreichen.

Zur feierlichen Eröffnung gehörte auch der Festvortrag eines Mathematikers. Warum Spiralen, ähnlich wie man sie aus der Hypnose kennt, nicht unendlich sind, aber so wirken, erläuterte der Experte für Geometrie und Visualisierung von der Technischen Universität München, Prof. Dr. Jürgen Richter-Gebert. Der Mathematiker erklärte dem Publikum, dass viele Dinge die Tendenz haben zu wachsen, wie Schimmel im Kühlschrank oder die Weltbevölkerung, aber leider doch nicht das Geld. Trotzdem, wenn man das Wachstum oder Formen aus einem mathematischen Blickwinkel betrachtet, entdecke man tolle Muster, die man mit Formeln darstellen kann. So sind zum Beispiel durch die Hilfe der Mathematik ganz neue, spektakuläre Bauprojekte erst möglich geworden. Mit neuesten Erkenntnissen aus der Geometrie werden können ungewöhnliche Gebäudeformen berechnet werden. Wie plant man ein Gebäude, das eine runde Oberfläche hat, aber man nur flache Glasscheiben einsetzen möchte. Antworten darauf liefert die diskrete Differentialgeometrie, die man auch am Guggenheim Museum im spanischen Bilbao betrachtet werden kann.

Auf den Vortrag von Richter-Gebert folgen noch vier weitere Vorträge. Am Samstag wird der den meisten durch die Sendung mit der Maus bekannte Fernsehmoderator, Ralph Caspers, als Referent für die Ausstellung Mathematik zum Anfassen an der Universität Trier sein.

Die Ausstellung kann vom 4. – 26. März besichtigt werden; geöffnet ist sie Mo – Fr 17:00-19:30, Mi 17:00-21:00, Sa + So 10:00-17:00 und am 11. März 10:00-19:30 Uhr. Die Öffnungszeiten für Schulklassen sind nach Voranmeldung Mo. – Fr. 8:30 – 14:30 Uhr. (tr)



