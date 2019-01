TRIER-SÜD. Erstmalig und wegen der hohen Nachfrage haben sich die Verantwortlichen des Mattheiser Pfarreikarnevals für eine zweite Kappensitzung in der Session 2019 entschieden. So teilen die Organisatoren mit, dass die erste Sitzung am 16. Februar bereits ausverkauft ist, jedoch für die zweite Sitzung am Freitag, 22. Februar, noch Restkarten im Klosterladen St. Matthias erhältlich sind.

Humorvoll begegnen die Mattheiser Narren den synodalen Plänen des Bistums Trier mit ihrem Motto: “Mattheiser … Piraten wild und frei pfeifen auf die Großpfarrei”. Die rein ehrenamtlich aufgestellte Mattheiser Kappensitzung konnte im vergangenen Jahr ihr 70-jähriges Jubiläum feiern. In den facettenreichen Aufführungen beleuchten die Narren nicht nur das kirchliche und bürgerliche Leben in den südlichen Trierer Stadtteilen, sie wagen hier und da auch einen Blick in die weite Welt. Beginn um 19.11 Uhr

