Medien-Team der Special Olympics sucht Unterstützer

TRIER. Im Rahmen der Special Olympics Landesspiele 2017 in Trier kam erstmals das inklusive Medienteam von Special Olympics Rheinland-Pfalz und der Lebenshilfe Trier zum Einsatz: Gemeinsam als Team unterstützten Reporter mit und ohne Beeinträchtigung die Berichterstattung bei den Landesspielen. Es wurden Beiträge mit der Videokamera erstellt und zahlreiche Fotos an den Sport- und Veranstaltungsstätten gemacht.

“Wir möchten damit überregionale Aufmerksamkeit schaffen und zeigen, wie leistungsfähig Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung sein können“, erklärt Wilfried Kootz, Medienverantwortlicher bei Special Olympics Rheinland-Pfalz. “Wir werden in Zukunft einige Projekte mit unserer Redaktion begleiten“, freut er sich über die Nachhaltigkeit des Projekts.

Der nächste große Einsatz für das Medien-Team steht auch schon fest: Während der Nationalen Spiele 2018 ist das rheinlandpfälzische Medien-Team als Teil des Projekts “Inklusive Redaktion“ in Kiel vor Ort. Während der Groß-Veranstaltung bei der ca. 4.000 Athletinnen und Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet teilnehmen, berichtet die inklusive Redaktion während der Veranstaltungswoche über das Geschehen in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein.

Für dieses und weitere Vorhaben werden noch Unterstützer gesucht. Wer hier helfend tätig werden will, kann das über das Konto bei der Kreissparkasse Vulkaneifel IBAN: DE13 5865 1240 0000 3828 87, BIC: MALDE51DAU, Verwendungszweck: Medien-Team SO RLP tun. Gerne, so Wilfried Kootz, werde man sich mit einer Zuwendungsbestätigung revanchieren. (tr)



