Medienmacher aus Trier für Preis nominiert

KJF/TRIER. Zwei Studenten des Fachbereichs Intermedia Design der Hochschule Trier sind mit ihrer Arbeit für den Deutschen Mutlimediapreis nominiert. Matthias Heintz und Jan-Henrik Walter schufen die interaktive Installation ″Konfrontarium″. Acht dunkle Plastikköpfe auf Podesten drehen sich fort, sobald der Besucher versucht, Blickkontakt mit einem von diesen aufzunehmen. Doch Achtung! Wendet der Besucher sich ab, so drehen sich die Köpfe wieder um und durchbohren den Fremden in ihrer Mitte mit ihren Blicken. ″Konfrontarium″ simuliert das Phänomen des Zuschauereffekts: Niemand greift in einer Notsituation ein oder leistet Hilfe, doch jeder beobachtet genau, was passiert. So entsteht ein Gefühl der Irritation und Hilflosigkeit. ″Konfrontarium″ ist eine Aufforderung an jeden Einzelnen, seine Rolle als Zuschauer in persönlichen Situationen bis hin zu den Geschehnissen in der Welt zu überprüfen.

Preisverleihung am 12. November in Dresden

″Konfrontarium″ von Matthias Heintz und Jan-Henrik Walter gehört zu den insgesamt 26 Wettbewerbsbeiträgen des Deutschen Multimediapreises, die für einen der Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von über 10.000 Euro nominiert sind. Zu sehen sind alle nominierten Projekte während des Medienfestivals in den Technischen Sammlungen Dresden am 12. und 13. November. Hier werden auch die Gewinner des Wettbewerbs ausgezeichnet.

mb21 – Das Forum für digitale Medienkultur von Kindern und Jugendlichen

Als Forum der jungen digitalen Medienkultur möchte mb21 Kinder und Jugendliche im aktiven Medienumgang fördern und ihre kreativen Ideen und Arbeiten würdigen. Der Deutsche Multimediapreis mb21 wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Landeshauptstadt Dresden sowie weiteren Partnern gefördert. Veranstalter des Wettbewerbs sind das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) sowie das Medienkulturzentrum Dresden. (tr)