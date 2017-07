Mega-Abzocke mit Helene Fischer, Bundesliga & Co

TRIER. Besuche von Konzerten, Festivals und Sportveranstaltungen sind meist teuer. Ganz besonders kostspielig werden sie aber, wenn die Eintrittskarten über fragwürdige Ticketbörsen im Internet gekauft werden. Derzeit erhält die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zahlreiche Beschwerden zu den Handelsplattformen Viagogo und Ticketbande.

Anders als bei den offiziellen Vorverkaufsstellen werden Tickets dort oft mit sehr hohen Aufschlägen und überraschenden Zusatzentgelten verkauft. Die Verbraucherzentrale warnt: Wer Veranstaltungstickets im Internet kauft, sollte einige wichtige Hinweise beachten.

Über die Portale Viagogo und Ticketbande lassen sich meist auch dann noch Tickets erwerben, wenn sie anderswo vergriffen sind. Dies gilt sowohl gleich nach dem Start des Vorverkaufs als auch noch kurz vor der Veranstaltung. “Die Betreiber machen nicht deutlich darauf aufmerksam, dass sie keine offiziellen Vorverkaufsstellen sondern bloß Handelsplätze sind“, warnt Verbraucherschützer Christian Gollner. Dort bieten private Verkäufer ihre Karten meist über dem Originalpreis an. Die Plattformbetreiber berechnen daneben hohe Entgelte, zum Beispiel für die Lieferung der Karten oder die Nutzung des Dienstes.Die Übergabe der Tickets erfolgt in der Regel erst unmittelbar vor dem Termin, entweder per Post oder sogar erst am Veranstaltungsort.

Anders als bei den meisten Verträgen, können Ticketkäufe nicht einfach widerrufen werden. “Der Gesetzgeber hat Veranstaltungen aller Art vom Widerrufsrecht ausdrücklich ausgenommen“, erklärt Gollner. Die Betreiber kommen den Betroffenen, die Tickets zurückgeben wollen, bei Beschwerden nicht entgegen.

“Wer einen aufregenden Abend beispielsweise mit Helene Fischer, Ed Sheeran oder der Bundesliga verbringen will, sollte sich auch bei den offiziellen Verkaufsstellen nach Karten umsehen“, rät Gollner. Bewertungen von anderen Verbrauchern im Netz helfen dabei, die Seriosität einer Verkaufsstelle einzuschätzen. Die Verbraucherzentrale rät auch dazu, bei der Ticketbuchung immer auf den zuletzt angezeigten Gesamtpreis zu achten. Darin können überraschend Zusatzentgelte eingerechnet sein. (tr)



Drucken