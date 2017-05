Mehr Erfolg durch bessere Büro-Organisation

TRIER. Der Erfolg eines Handwerksbetriebes hängt nicht allein vom technischen Wissen und handwerklichen Fähigkeiten ab. Auch der geschickte Umgang mit Verwaltung, Führung und Verkauf trägt dazu bei.

Wie sich mehr Qualität und Effektivität in Schreibtisch, Aktenstapel, Ablage und PC-Struktur bringen lassen, erlernen Teilnehmer im Lehrgang „Büro-Organisation“ am 23. Juni von 9-16 Uhr in der Handwerkskammer (HWK) Trier. Die Teilnahme kostet 200 Euro pro Person.

Kontakt: Claudia Marx, Tel. 0800 / 0207-400, E-Mail: cmarx@hwk-trier.de



